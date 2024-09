São Paulo busca superar retrospecto negativo contra times de Roger Machado para vencer o Internacional

Ao todo, o São Paulo já esteve frente a frente com Roger Machado em 12 oportunidades. O Tricolor é dono de apenas duas vitórias contra seis triunfos de times comandados pelo treinador. O histórico do 'confronto' ainda conta com quatro empates.

De 2015 para cá, o São Paulo enfrentou o técnico adversário enquanto ele esteve no comando de cinco equipes diferentes: Fluminense, Bahia, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio. Dessa vez, Machado estará no comando inédito do Internacional.

As últimas - e únicas - duas vezes que o Tricolor superou times de Roger Machado foram no Brasileirão de 2015. No dia 6 de junho veio a primeira vitória: bateu o Grêmio, por 2 a 0, em casa, graças a gols de Luís Fabiano e Rogério Ceni, de pênalti.

Já o segundo triunfo aconteceu no dia 13 de setembro daquele ano. O São Paulo superou o Tricolor gaúcho novamente, dessa vez por 2 a 1. Alexandre Pato e Rogério marcaram os gols são-paulinos, enquanto Everton Cebolinha descontou para os gremistas.

De lá para cá, o domínio do confronto foi totalmente do técnico brasileiro. Até 2018, Roger Machado embalou uma sequência de quatro vitórias consecutivas contra o rival paulista. Já em maio de 2019, houve um empate sem gols entre Bahia e São Paulo.

Já o retrospecto mais recente é de muitas igualdades entre São Paulo e o treinador. De outubro de 2019 para cá, o histórico é de três empates: dois contra o Bahia e um contra o Fluminense.