Diretoria do Corinthians prepara defesa em 'caso Rojas'; veja detalhes

O Corinthians foi condenado pela Fifa, no final de junho, a pagar R$ 40,4 milhões a Matías Rojas, que deixou o clube no fim de fevereiro devido ao não recebimento de valores referentes a direitos de imagem. A diretoria do Corinthians vai recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e já planeja a estratégia para contestar a condenação.

A reportagem apurou que o clube pretende assumir apenas os pagamentos proporcionais ao período em que Rojas ficou desempregado, logo após a saída do clube, no final de fevereiro. O meia paraguaio foi anunciado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, no dia 23 de abril.

A defesa corintiana será baseada no fato de que Rojas saiu por opção dele e nunca ficou impedido de dar sequência na carreira. O clube entende que tem de ressarcir o atleta apenas pelo período de inatividade dele, causado por uma quebra de promessa contratual do Timão.