Ronaldo se derrete pela torcida do Corinthians: 'Paixão indescritível'

Os títulos pelo Corinthians tiveram um sabor especial para Ronaldo. As conquistas mesmo após uma lesão série marcaram o ex-jogador, que se vê como exemplo de superação diante de adversidades.

Os momentos que mais guardo na memória são, sem dúvida, as conquistas do Paulista e da Copa do Brasil em 2009. Aqueles títulos tiveram um sabor especial na minha carreira, porque marcaram o meu retorno ao futebol após um longo período de recuperação de lesões que me atormentavam. Acredito que consegui mostrar ao torcedor corintiano que, mesmo diante de adversidades, é possível dar a volta por cima e fazer um bom trabalho em campo. Deixei no Corinthians não só os títulos, mas também um carinho imenso aos torcedores que me deram muito apoio desde a minha chegada até o anúncio da aposentadoria.

Ronaldo se tornou ídolo do Corinthians. O Fenômeno disputou 69 jogos com a camisa corintiana e marcou 35 gols. Ele foi reverenciado e aplaudido mesmo quando visitou a Neo Química Arena como dono do Cruzeiro.

Cruzeiro 'fundamental' e passagens por rivais

Ronaldo Fenômeno também carrega muito carinho pelo Cruzeiro. O ex-atacante se profissionalizou pelo clube e, mais tarde, virou dono da SAF — a qual foi vendida por ele no começo de 2024. Ele vê o time mineiro como fundamental em sua carreira.