Com Memphis perto de estreia, Corinthians lota setor que era preocupação

Yuri Alberto era única opção, convive com cobranças, mas é o artilheiro do time em 2024. O camisa 9 começou o ano basicamente como única opção para a função dentro do elenco, mas começou mal. Ele cresceu sob o comando de António Oliveira, porém voltou a cair de rendimento com Ramón Díaz. Mesmo assim, se mantém como o artilheiro do elenco na temporada, com 17 gols.

Pedro Raul foi de sombra de Yuri Alberto a 'prejuízo' e quase não é utilizado. O camisa 20 chegou do Toluca durante a má fase de Yuri no começo do ano e fez alguns jogos como titular, mas nunca convenceu, perdendo ainda mais espaço com a chegada de Héctor Hernández. Com apenas quatro gols, ele já é visto como um prejuízo por parte da diretoria, conforme apurou o UOL.

Héctor Hernández ainda não teve muito tempo para mostrar algo. O espanhol chegou desconhecido e entrou em campo apenas três vezes pelo clube, sendo uma delas no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, quando sentiu uma lesão logo no começo do duelo e foi substituído.