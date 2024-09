Flaco López está a um gol de entrar no top-100 maiores artilheiros do Palmeiras

O atacante Flaco López quer aproveitar sua boa fase para entrar no top-100 dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. Atualmente, o argentino soma 30 gols com a camisa do Verdão e está a um tento de fazer parte dessa lista.

Flaco vive sua melhor temporada no Verdão, com 20 gols marcados, sendo o artilheiro do time até o momento. Além disso, é o segundo maior artilheiro da equipe no Brasileirão, com oito bolas na rede, atrás apenas de Estêvão. Na lista geral, é o terceiro, com Pedro, do Flamengo, na liderança, com 11.

Estêvão pode ser baixa para o técnico Abel Ferreira no compromisso contra o Vasco, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, Flaco López tem a chance de marcar mais ume vez e igualar ao companheiro na lista. Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).