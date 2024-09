Espanhol Tommy Robredo é destaque no Brasília Champions Legends 2024

O Brasília Champions Legends 2024 promete agitar a capital federal nos dias 27 e 28 de setembro, no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson. Entre as estrelas do tênis mundial que disputam o torneio-exibição, destaque para o ex-tenista espanhol Tommy Robredo.

Robredo, que alcançou a quinta posição no ranking mundial, é um dos ícones do esporte. Com 12 títulos ATP em simples e cinco em duplas, ele se destacou não apenas pela habilidade em quadra, mas também pela sua determinação e espírito esportivo. Em 2004, Robredo foi peça chave na vitória da Espanha na Copa Davis, um marco em sua carreira que reflete seu talento e trabalho em equipe.

A conexão de Robredo com o Brasil é especial. Em 2009, ele conquistou o Brasil Open na Costa do Sauípe (BA). "Será um evento magnífico. Para mim, é um prazer voltar ao Brasil, um país que tantas lembranças me traz, e voltar a jogar será mágico", declarou o tenista, de 42 anos.