Com show de Estêvão, Palmeiras goleia Criciúma e assume a vice-liderança do Brasileiro

O Palmeiras chegou a sua terceira vitória seguida no Brasileirão ao golear o Criciúma, por 5 a 0, na tarde deste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do torneio. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Raphael Veiga fizeram para o Verdão, no Allianz Parque.

Com esse resultado, o Verdão assume a vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos, três atrás do líder Botafogo. O Criciúma cai para 15°, com 28 pontos.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco. O duelo válido pela 27ª rodada do Brasileiro acontece no Mané Garrincha, às 16 horas (de Brasília). O Criciúma, por outro lado, duela com o Athletico-PR, no Heriberto Hulse.