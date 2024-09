Patati se despede do Santos sem conseguir levar o brilho da base ao profissional

Weslley Patati encerrou o seu ciclo no Santos. O atacante foi vendido ao ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. O garoto fez as categorias de base no Peixe, mas nunca conseguiu se firmar no profissional.

Nascido em Presidente Dutra, no Maranhão, Patati chegou no Alvinegro Praiano ainda criança e rapidamente ganhou destaque. O Menino da Vila era tratado como uma das grandes joias do clube.

O atacante foi um dos destaques do título do Campeonato Paulista sub-20 em 2022 e o artilheiro do Brasileirão da categoria no ano passado.