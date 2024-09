Com três desfalques, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Juventude

Maycon (lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito), Ruan Oliveira (lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Diego Palácios (lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo) fecham a lista de desfalques do Timão.

O elenco corintiano iniciou os treinamentos desta quinta-feira na academia e concluiu o exercício físico no gramado. Matheus Bidu, lateral esquerdo do Alvinegro, destacou a importância da vitória diante do Flamengo para a sequência da temporada.

"Estamos focados no retorno. Temos um jogo muito importante na quarta-feira. Retornamos para fazer a preparação, o grupo está focado. Continuamos pensando jogo após jogo. A vitória foi muito importante no final de semana passada. Agora é focar nos próximos jogos que vai dar tudo certo, se Deus quiser", compartilhou o lateral Matheus Bidu.

O Corinthians, assim, realizou o primeiro dos seis dias de treinamento consecutivos. O Timão volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Juventude pela Copa do Brasil. O duelo de volta das quartas de final da competição será realizado às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena e o clube paulista precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1.

Vale destacar que, na manhã desta quinta-feira, no CT do Corinthians, o elenco do Green Bay Packers encerrou a preparação para o jogo contra o Philadelphia Eagles, válido pela NFL, na Neo Química Arena.