Alvo do Corinthians, Depay já fez gol em Itaquera e se arrisca na música

Naquele Copa, aliás, Depay chegou a fazer um gol na Neo Química Arena, atual estádio do Corinthians. Ele marcou o tento em uma partida contra o Chile, a qual a Holanda venceu por 2 a 0, pela fase de grupos. Ali, entretanto, ele vivia apenas o início de sua trajetória pela seleção nacional.

Cerca de dez anos depois, Memphis ostenta a marca de segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa em jogos oficiais. Ele tem 46 gols, superando nomes como Cruyff, Robben e Bergkamp, e só fica atrás de Van Persie, com 50 bolas na rede.

A carreira de Memphis Depay também é marcada pela personalidade forte do atleta, que supera as quatro linhas e se estende para fora dos campos.

Ele, por exemplo, utiliza o nome "Memphis" nas costas e evita o sobrenome "Depay". Isso porque, segundo revelou o holandês em uma entrevista à BBC, em 2012, o seu pai, Dennis Depay, o abandonou quando ainda tinha quatro anos de idade.

"Não me chamem de Depay, me chamem só de Memphis. Eu não quero explicar exatamente o que acontecia em casa porque eu não quero que as pessoas se sintam envergonhadas. Seguirei assim, quero virar a página", disse o atacante em entrevista.

Memphis, ainda, se dedica à outra carreira fora dos gramados: a musical. Ele se arrisca como rapper nas horas vagas desde 2018, quando lançou o single 'Akwaaba'. Sua música mais famosa é 'No Love', reproduzida mais de 12 milhões de vezes no Spotify e com 20 milhões de visualizações no YouTube.