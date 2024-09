Clubes discutem fair play financeiro e ainda veem calendário como pendência

Dirigentes que fazem parte da comissão nacional de clubes tiveram na terça-feira um encontro no qual iniciaram uma discussão sobre implantação do fair play financeiro no Brasil.

O debate ainda é inicial, em estágio embrionário. Mas a ideia é que a pauta evolua dentro da própria comissão e seja posteriormente discutida com os demais clubes do Brasileirão e a CBF.

A comissão de clubes é um órgão cuja composição é alterada a cada ano. A versão 2024 tem como representantes da Série A os presidentes de Fluminense, Atlético-GO, Fortaleza, São Paulo e Internacional.