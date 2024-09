Elenco do Bahia se reapresenta após folga e inicia preparação para duelo contra Flamengo

Após dois dias de folga, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quarta-feira e iniciou a preparação para o duelo diante do Flamengo. O jogo está marcado para o dia 12 de setembro, às 21h45 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

As atividades começaram na academia, com os jogadores ficando livres para uma ativação. Em seguida, já no campo, o treinador Rogério Ceni liderou um treino técnico, em que os atletas foram divididos em quatros equipes que se enfrentavam em revezamento.

Por fim, houve um trabalho tático com o campo mais aberto. No exercício, os jogadores se enfrentavam em um 11 contra 11.