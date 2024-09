Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil

Em meio à pausa no calendário para a data Fifa, o elenco do Athletico-PR se reapresentou aos treinos na manhã desta quarta-feira. Os jogadores deram início à preparação para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco.

As atividades desta quarta-feira no CT do Caju - onde a Seleção Brasileira também tem treinado para as Eliminatórias - contaram com uma novidade. Novo reforço do Furacão, o zagueiro Marcos Victor treinou normalmente com o restante do grupo. Ele, porém, não poderá atuar contra o Cruzmaltino, uma vez que ainda não foi inscrito na Copa do Brasil.

Os atletas iniciaram as atividades na estrutura de saúde e performance do centro de treinamentos antes de rumarem para o campo. Já no gramado, os jogadores realizaram exercícios de ativação com passe. Por fim, os trabalhos foram encerrados com um treino tático que destacou aspectos como a saída de bola.