Atlético-GO contrata lateral esquerdo Guilherme Romão em definitivo; veja detalhes

"EM DEFINITIVO! O Atlético Goianiense acertou a compra de 70% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Guilherme Romão. O novo contrato é válido até 2028. Guilherme Romão veio do CRB e foi uma das boas contratações do Atlético na temporada, com grande número de jogos, regularidade e desempenho", escreveu o time de Goiânia nas redes sociais.

EM DEFINITIVO! O Atlético Goianiense acertou a compra de 70% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Guilherme Romão. O novo contrato é válido até 2028. Guilherme Romão veio do CRB e foi uma das boas contratações do Atlético na temporada, com grande número de jogos,... pic.twitter.com/CiY5Y9HE6Z ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) August 29, 2024 "Na negociação, ficou acertado que os direitos federativos de Léo Pereira agora pertencem ao CRB e o Atlético Goianiense mantém 50% dos direitos econômicos do atacante. A boa relação entre as diretorias de Atlético e CRB foi primordial para o desfecho positivo das negociações", completou o clube em nota.