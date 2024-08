Insatisfeitos, Sterling e Sancho podem fazer caminhos inversos nesta janela

Raheem Sterling e Jadon Sancho não estão satisfeitos com o momento que vêm vivendo no Chelsea e Manchester United, respectivamente. Em busca de novos ares, os dois jogadores podem acabar realizando movimentos opostos nos últimos dias da janela de transferências, de acordo com o jornal inglês The Guardian.

Raheem Sterling não tem espaço no elenco principal do Chelsea. Após as chegadas de João Félix e Pedro Neto, que 'tomou' a camisa sete do inglês, o ponta passou a ser preterido pelo técnico Enzo Maresca, não sendo sequer relacionado para as três partidas oficiais do clube até aqui na temporada.

A falta de tempo de jogo vem fazendo com que Sterling considere uma saída imediata do Chelsea, e o Manchester United surge como principal interessado em contar com seus serviços.