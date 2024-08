Corinthians: Pedido de impeachment é para tumultuar ambiente, diz Augusto

"Embora não tenhamos conhecimento oficial sobre o teor do pedido, se as informações veiculadas na imprensa forem verdadeiras, trata-se de uma medida frágil e sem base, mostrando a total falta de argumentos legítimos por parte daqueles que tentam prejudicar o Corinthians em um momento decisivo da temporada", continuou o presidente do Corinthians.

Augusto Melo reforçou seu comprometimento com o Alvinegro Paulista e destacou a "luta" para melhorar o desempenho corintiano dentro e fora dos campos.

"Como Presidente, em conjunto com minha diretoria, continuarei lutando para recuperar as finanças do clube e os resultados em campo, sem medir esforços para impedir que interesses pessoais e políticos interfiram na nossa recuperação. Conclamo a todos os associados, conselheiros e a Nação corinthiana para que se somem no apoio ao nosso clube até o final dos campeonatos", disse.

"A atual gestão permanece tranquila e comprometida em recolocar o Corinthians no caminho certo, focando no trabalho sério e responsável que sempre guiou nossas decisões. Não permitiremos que artifícios políticos desviem o clube de seu objetivo maior: o sucesso dentro e fora de campo", finalizou Augusto Melo.

No requerimento que solicita a destituição, conselheiros afirmam o Corinthians como "vítima de crimes cometidos pelos próprios dirigentes" e ainda reforçam a intenção de se obter para o clube o devido "ressarcimento do prejuízo em razão do pagamento errôneo à malfadada empresa que nunca intermediou a confecção do contrato com a antiga patrocinadora".

Atualmente, o Timão, com apenas quatro vitórias, figura na 18ª posição do Brasileirão, com 22 pontos conquistados em 24 rodadas. Nas copas, porém, o Corinthians vive boa fase, já que está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.