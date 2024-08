Após confusão, Vasco pede desculpas ao Athletico-PR e promete "tomar as medidas necessárias"

A vitória de virada do Vasco da Gama sobre o Athletico-PR, em São Januário, pelo Brasileirão, terminou de forma tensa. Nesta segunda-feira, antes da coletiva do treinador Rafael Paiva, Marcelo Sant'Ana, diretor executivo de futebol, pediu desculpas ao clube paranaense em nome do Cruzmaltino.

A confusão começou logo depois do apito final, quando jogadores e membros da delegação técnica das duas equipes começaram a trocar empurrões. Inclusive, até um segurança do Vasco, identificado como Beto, entrou na briga para trocar socos com atletas do Furacão.

"Sobre aquele clima mais acalorado no final do jogo, o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ao Athletico-PR por eventuais excessos que acontecerão. O Vasco já conversou no pós jogo com Paulo Autuori, representante do Athletico-PR. A gente se desculpa também com toda torcida através do presidente Mario Celso Petraglia", disse Marcelo Sant'Ana.