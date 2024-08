Patryck cai desacordado, deixa Allianz Parque de ambulância e é levado ao hospital

O lateral esquerdo Patryck, do São Paulo, protagonizou uma cena preocupante neste domingo, durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jovem acabou batendo a cabeça no chão após disputar a bola pelo alto e caiu desacordado.

Prontamente a ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador são-paulino, que recuperou a consciência e foi encaminhado diretamente ao hospital Albert Einstein para ser examinado melhor.

Logo após o choque, alguns companheiros de Patryck sinalizaram ao banco de reservas para que os médicos chegassem rapidamente e, ao mesmo tempo, pediram a entrada da ambulância depois de se certificarem que o jovem lateral esquerdo estava inconsciente.