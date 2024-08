Marcelo Teixeira lamenta rebaixamento do Santos feminino e promete reformulação

O time feminino do Santos empatou em 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado, e foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, lamentou o descenso.

O mandatário ressaltou que sua gestão encontrou dificuldades em todos os setores do clube, incluindo o futebol feminino. Ele ainda prometeu que, apesar da situação financeira complicada do Peixe, a diretoria irá agilizar o processo de reformulação das Sereias da Vila.

"Temos consciência da importância que o futebol feminino ocupa na história do Santos Futebol Clube. Sob nossa gestão, em um trabalho pioneiro, vivemos momentos de glória com a conquista da primeira Libertadores, em 2009, sendo base da Seleção Brasileira. Desde que assumimos o novo mandato, tínhamos conhecimento de enfrentar muitas adversidades em todas as áreas do clube, assim como no feminino. Rapidamente, iniciamos o processo de reconstrução. As ações neste setor não foram ainda suficientes para evitar esse triste resultado. Reiteramos nosso compromisso de tratar as Sereias da Vila como um dos pilares de nossa gestão.