Felipe Baptista vence corrida principal na estreia de Belo Horizonte na Stock Car

O jovem Felipe Baptista, da equipe Texaco Racing, venceu, neste domingo, a corrida principal da sétima etapa da Stock Car no ano, no circuito montado nas ruas de Belo Horizonte, no entorno do estádio do Mineirão. A capital mineira fez sua estreia no calendário da principal categoria do automobilismo nacional com uma grande festa.

Com a vitória, a segunda no ano, Felipe é, agora, o piloto com mais pódios na temporada, com cinco no total (duas vitórias, um segundo e dois terceiros lugares). O piloto, assim, está na vice-liderança, com 545 pontos, a apenas quatro pontos do líder Felipe Massa 549).

"Que final de semana! Minha primeira experiência em um circuito de rua e curti demais. Desde o início dos treinos, a gente mostrou muita velocidade. Hoje, na Corrida Principal, largamos em segundo e logo no início já consegui a ultrapassagem para assumir a liderança. Depois foi só trazer o carro 'pra casa'", comemorou Felipe Baptista.