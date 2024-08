Artilheiro do São Paulo em 2024, Luciano busca seu primeiro gol em clássicos na temporada

Luciano conta com um trunfo para tentar encerrar essa seca em clássicos. O jogador de 31 anos tem o Palmeiras como uma de suas maiores vítimas da carreira e, assim, quer marcar novamente contra o adversário para ir às redes em mais um Choque-Rei.

O atacante são-paulino já entrou em campo, ao todo, em 33 partidas contra o Palmeiras. Neste recorte, Luciano balançou as redes em cinco oportunidades. O único adversário que sofreu mais nas mãos do atleta foi o Flamengo, que tomou seis gols em 25 jogos.

Diante do rival paulista, o camisa 10 do São Paulo também quer colocar um ponto final no jejum de três duelos sem anotar gols - a última vez que foi às redes foi contra o Goiás, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia 30 de julho.

Mas se Luciano não se encontra tão bem em clássicos, o restante da temporada que faz vem compensando. Em 42 embates disputados, o jogador já marcou 13 gols e lidera a artilharia da equipe no ano, seguido de perto por Calleri (12).