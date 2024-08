Ainda sem Billy Arce, Santos faz treino tático de olho no confronto com o Paysandu

O goleiro João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Kevyson (lesão no joelho esquerdo) são baixas certas.

O elenco volta aos treinos nesta quarta-feira. O embate com o Paysandu está marcado para sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Mangueirão.

No momento, o Santos lidera a Série B, com 34 pontos, um a mais que o Novorizontino, que está em segundo.

Veja a programação do Santos

Terça-feira (6)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.