Thiago Wild vence de virada e avança às quartas de final do ATP 250 de Kitzbuhel

O tenista Thiago Wild, número 72 do mundo, venceu o sérvio Laslo Djere, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria. De virada, o brasileiro ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 2h08 de partida.

Com muito equilíbrio e apenas uma quebra, Djere levou a melhor no primeiro set. A partir daí, Thiago Wild tomou controle da partida, conseguiu o empate no segundo set e abriu 4 a 0 no terceiro, para depois fechar a parcial em 6 a 2.

Essa foi a primeira vez que Wild derrotou Djere, depois de três vitórias do sérvio em duelos anteriores. Em 2023, Laslo Djere eliminou o brasileiro em Kitzbuhel, também nas oitavas de final da competição.