Ídolo, Elano marca presença em treino do Santos no CT Rei Pelé

O treino do Santos desta quarta-feira contou com uma novidade. Hoje treinador, o ídolo e ex-jogador Elano visitou o CT Rei Pelé, reencontrou o antigo companheiro Léo e conversou com o elenco e com o técnico Fábio Carille.

Elano está sem clube desde junho de 2023, quando viu chegar ao fim sua segunda passagem como técnico da Ferroviária. Além da equipe do interior paulista, o ídolo do Santos também treinou Inter de Limeira, Figueirense e Náutico.

Formado nas categorias de base do Santos, Elano começou a carreira como profissional em 2001. Em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, que se encerrou em 2004, o ex-meia foi bicampeão Brasileiro (2002 e 2004), sendo um dos principais destaques da equipe em ambas as campanhas.