Bahia aproveita expulsão bizarra e empata com Atlético-GO no último lance

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia visitou o Atlético-GO no Antônio Accioly e buscou o empate no último minuto de jogo, após um lance inusitado que deixou os donos da casa com um a menos.

O que aconteceu

Luiz Fernando abriu o placar para os donos da casa; Jean Lucas igualou para os visitantes aos 52 minutos. Os dois gols foram marcados no segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou aos com 31 pontos, na sétima colocação da competição. Caso vencesse, ultrapassaria o Fortaleza, atual quarto colocado, com 33, por critérios de desempate.