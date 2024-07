Jogadores do Atlético-GO peitam juiz e são contidos pela polícia; veja

Jogadores do Atlético-GO partiram para cima do árbitro Luciano da Silva Miranda Filho após o empate contra o Bahia por 1 a 1, nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O caso aconteceu logo após o apito final. Os jogadores do Atlético-GO já vinham reclamando com o árbitro antes do fim da partida por causa do tempo de acréscimos. As reclamações ficaram maiores quando Luciano, aos 52 minutos, expulsou o zagueiro Alix, que havia tirado a camisa achando que o jogo havia acabado. O defensor já tinha amarelo.

O Bahia empatou o jogo no lance seguinte. A equipe baiana conseguiu achar uma bola alçada na área, e Jean Lucas deixou tudo igual.