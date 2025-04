Marlon Freitas destaca evolução do Botafogo após vitória: "Ainda tem muito a melhorar"

VAAAAAAAMBOOOOOOOOOOOOOORA, CAPITÃOOOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/X3ikTk6PA0

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 6, 2025

Nesta partida, a torcida do Botafogo homenageou Marlon Freitas. O volante foi incluído, junto com Luiz Henrique, no bandeirão com outros ídolos da história alvinegra. O jogador admitiu surpresa e agradeceu o apoio dos botafoguenses.

"Surpreso pela homenagem e ao mesmo tempo feliz. É meu terceiro ano, mas parece que já tenho dez. Pela intensidade que tudo aconteceu. Agradecer o carinho porque eu não esperava estar com meu rosto nesta bandeira com grandes ídolos do clube. Tenho muita estrada pela frente. Sempre que entrar em campo com essa camisa vou dar o máximo. Estou orgulhoso, mas não satisfeito. Vou em busca de mais títulos", declarou.

O Fogão volta a campo nesta terça-feira, contra o Carabobo, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.