Amigos de longa data, Marcos Antônio e Nestor podem reeditar parceria no SP

O meio-campista Marcos Antônio foi anunciado como reforço do São Paulo para a sequência da temporada na última terça-feira. E logo em seu primeiro dia no CT da Barra Funda, o jogador reviu rostos conhecidos.

Um deles é o do meio-campista Rodrigo Nestor. Juntos, os dois foram campeões do Sul-Americano sub-17, em 2017, no Chile, com a Seleção Brasileira da categoria. Eles se reencontraram e podem reeditar a parceria com a camisa são-paulina.

Marcos Antônio foi titular do Brasil na conquista daquele torneio. Já Nestor costumava entrar no segundo tempo dos jogos. Aquele time ainda contava com nomes conhecidos, como o goleiro Gabriel Brazão, atualmente no Santos, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, além de Vinícius Júnior, craque do Real Madrid.