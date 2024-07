Escalação: Calleri treina, e São Paulo finaliza preparação para pegar o Botafogo

Em contrapartida, os laterais Igor Vinícius e Welington, suspensos na última partida, ficam à disposição da comissão técnica. O segundo deve ser titular, enquanto o primeiro briga por posição com Rafinha.

A provável escalação do São Paulo é: Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri (André Silva).

Nesta manhã, Luis Zubeldía comandou uma atividade tática posicional com os prováveis titulares e simulou diversas situações de jogo, incluindo bolas paradas. No campo ao lado, os demais atletas do elenco aprimoraram finalizações.

Anunciado há pouco como novo reforço da equipe, o meio-campista Marcos Antônio fez uma atividade física com os preparadores. Ele assinou contrato de empréstimo até o fim de junho de 2025, com opção de compra.

O jogo entre São Paulo e Botafogo é válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O Tricolor está na quinta posição, com 31 pontos, oito a menos que o Glorioso, que lidera o torneio.