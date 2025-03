Neymar não quer Jorge Jesus como técnico da seleção, diz jornalista

Neymar x Jorge Jesus

Neymar saiu do Al-Hilal magoado com Jorge Jesus. O craque santista não gostou das declarações dadas pelo técnico, que questionou sua capacidade de acompanhar a equipe do Al-Hilal após uma goleada de 9 a 0 sobre o Al-Fateh, pelo Campeonato Saudita, no dia 16 de janeiro.

É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe Jorge Jesus, em entrevista coletiva

O camisa 10 do Santos admitiu não ter gostado das declarações e relembrou as palavras ditas pelo técnico português após a sua reestreia no Brasil.

Eu estou pronto para jogar. Não vou conseguir jogar 90 minutos, venho de bom tempo machucado, lesão grave, voltei e machuquei de novo. A base de treino eu tinha, mas eu precisava de jogo, onde me sinto feliz. Foram essas as discussões que eu tive recentemente. Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele disse que eu não estava em condição igual à equipe [do Al-Hilal]