Sem Raphinha, Barcelona vence Osasuna e mantém liderança do Espanhol

Sem Raphinha, o Barcelona venceu o Osasuna nesta quinta-feira por 3 a 0, em jogo pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols da partida foram marcados por Ferran Torres, Dani Olmo, de pênalti, e Lewandowski. Com a vitória, o Barça se mantém líder com 63 pontos e, mesmo que o Real Madrid vença no próximo jogo, não pode ultrapassar o rival por ter duas vitórias a menos e 60 pontos no torneio. O Osasuna ocupa a 14ª posição, com 33.

Raphinha não atuou no confronto após ter sido convocado pela seleção brasileira, contra Colômbia e Argentina. O jogador não esteve nem no banco de reservas do Barcelona nesta quinta, após a vitória por 2 a 1 no primeiro duelo e a derrota por goleada para os maiores rivais, por 4 a 1, nas partidas pelas Eliminatórias.