Juventude promete 'medidas cabíveis' após cartão de Ênio gerar nova suspeita de manipulação

Ênio sofreu a advertência ao dar uma entrada por trás no atacante Lucas Sasha, na região do meio-campo, quando o cronômetro marcava 39 minutos do segundo tempo. Algumas casas de apostas chegaram a bloquear a possibilidade de apostar em cartão amarelo para o jogo, depois de perceberem movimentações suspeitas em seus respectivos sites.

Esta é a segunda vez que o atacante tem o nome associado à manipulação de resultados. No início de abril, Ênio foi advertido com amarelo pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli no segundo tempo do triunfo do Juventude sobre o Vitória, por 2 a 0, em Caxias do Sul (RS), pela primeira rodada do Brasileirão

O cartão gerou suspeita em casas de apostas e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi notificada por meio de um relatório da Ibia (Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas).

Na ocasião, por meio de suas redes sociais, o atleta se declarou inocente e justificou os lances que estavam sob suspeita. "Desde o início da minha trajetória no futebol, há cerca de dez anos, sempre tive uma conduta absolutamente correta. Em minha vida pessoal, jamais me envolvi com qualquer indivíduo, grupo de pessoas ou coisa que o valha, que objetivasse algo ilícito, imoral ou desabonador", escreveu o atleta.

No início do ano, o Juventude pagou R$ 1 milhão para contratar o jogador junto ao Amazonas. Ele foi revelado pelo Botafogo e acumula passagem pelo futebol da Bélgica.

AVISOS AJUDAM NO COMBATE À MANIPULAÇÃO