Como negociação entre Corinthians e Adidas deve impactar acordo do Flamengo

No contrato, o Flamengo tem a garantia de ser o maior acordo entre todos os outros similares, isto é, times do Brasil. Ou seja, o clube pode cobrar um aumento no caso de um acordo maior com o Alvinegro.

A questão é como isso se daria na prática. Os acordos deste tipo são confidenciais. No Flamengo, há a percepção de que o clube poderia requisitar acesso a parte de outro documento para conferir se sua garantia continua vigente.

Há, no entanto, um outro obstáculos. Contratos de fornecedores esportivos costumam ter bastante diferença entre si, quantidade de valor fixo, percentual de royalties, tamanho de enxoval (material fornecido ao clube). Portanto, a comparação entre dois acordos pode não ser tão fácil.

É certo que o Flamengo está de olha na negociação do clube paulista, assim como aconteceu quando Palmeiras conversava com Puma e Adidas. Ali, o clube procurou saber os valores da proposta da Adidas.

Outro impacto é em relação à produção das camisas dos dois times. O Flamengo já teve problemas com a Adidas por atrasos na produção de peças por falta de capacidade. Já houve falta de determinados itens, inclusive camisas principais, em lojas.

Com um outro gigante com contrato com a Adidas, essa cadeia de produção poderia ser impactada.