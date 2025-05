Rodrigo Caio volta ao Flamengo e será auxiliar de Filipe Luís

Daniel Alegria trabalhou com Filipe Luís desde a comissão técnica do sub-17. A saída foi para que se pudesse buscar um profissional com um outro perfil.

Classificação e jogos Brasileirão

Na última temporada, Rodrigo Caio defendeu o Grêmio, mas atuou em apenas cinco partidas. O ex-zagueiro conviveu com lesões nos últimos anos.

Rodrigo Caio foi companheiro de Filipe Luís no Fla. Os dois fizeram parte de uma geração que marcou época no clube, com a conquista de duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca.