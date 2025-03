Clubes tiram o pé na discussão sobre veto ao sintético no Brasileirão

Os clubes vão sugerir uma abordagem mais ampla e uma discussão que se dê na Comissão Nacional de Clubes, órgão que eles querem fortalecer.

"Gramado sintético está em uma outra subcategoria de produtos. Está mais em uma área ligada à comissão nacional de clubes, para você discutir melhores práticas. Dificilmente seria decidido amanhã (hoje)", disse ao UOL o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O clima na reunião que aconteceu ontem entre os clubes — tanto na sede do próprio Flamengo, quanto na CBF — reforçou esse entendimento.

Os dirigentes entendem que é melhor focar em pautas mais amplas, como fair play financeiro e direitos comerciais, do que se engalfinharem por um item apenas do regulamento.

Houve também quem ponderasse a existência de investimentos recentes por parte de alguns clubes no campo sintético.

"Não entra. Não terá votação. Vamos criar comitês para estudar não só as questões do gramado sintético, mas sim a qualidade dos gramados no Brasil. Isso é importante. É muito melhor ter um gramado sintético de qualidade do que nossos atletas estarem jogando nos gramados horrorosos que tem Brasil afora", disse ao UOL a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.