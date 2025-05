São Paulo é salvo por Lucca, empata com Libertad e garante classificação na Libertadores

O São Paulo precisava apenas empatar para confirmar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Sofreu, mas garantiu o placar de 1 a 1 com o Libertad, nesta quarta-feira, no MorumBis, em São Paulo. A noite teve a assinatura de Lucca, de 17 anos, que fez o gol são-paulino aos 45 minutos do segundo tempo.

O resultado aumenta a série invicta do time paulista na Libertadores para 14 partidas - a maior da história do clube no torneio. Os paraguaios amargam uma seca de oito jogos sem vencer.

O time tricolor chega a 11 pontos, contra oito do Libertad, no Grupo D. Na quinta-feira, o Alianza Lima encara o Talleres. Os argentinos precisam de duas vitórias para classificar, enquanto paraguaios e peruanos farão um duelo direto na última rodada.