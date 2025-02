CBF aguarda estudo para dar panorama sobre lesões no gramado sintético

A manifestação dos jogadores na terça-feira apimentou o assunto. Há clubes se movimentando para articular a proibição gradual do sintético na Série A, quando ocorrer o conselho técnico.

Mas, pelo menos em relação à campanha dos jogadores, o principal ponto diz respeito mais à qualidade e efeito no jogo do que no aspecto de saúde. Embora uma questão possa ser consequência da outra.

A visão dos clubes

Nos bastidores, a postagem dos jogadores foi tratada pelos defensores da grama sintética como superficial.

O Botafogo soltou uma nota oficial. Um trecho dela diz:

"Embora respeite a opinião dos atletas que se manifestaram e reconheça a importância do debate, o Botafogo sugere a todas as partes (imprensa, jogadores, torcedores de todos os clubes) que se aprofundem sobre o tema e reafirma a sua posição de defesa do gramado sintético".