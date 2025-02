Presidente da CBF sobre gramado sintético: 'Debate é dos clubes'

O papel dos jogadores? "A gente respeita todo posicionamento, seja de quem for, principalmente dos atletas, que jogam. Mais do que a CBF, tem que ser os clubes (a debater), que empregam os jogadores. Que os clubes debatam sobre o assunto".

O estudo que a CBF está fazendo sobre lesões. "A CBF está fazendo um estudo bastante profundo dentro do Brasil, não com dados científicos externos. No dia 12, o Jorge Pagura (presidente da comissão médica da CBF) vai apresentar para subsidiar clubes e atletas".

Segundo o UOL apurou, há clubes se articulando para levar o assunto gramado novamente à pauta do conselho técnico. A ideia desse bloco é vetar o uso de sintético nos próximos anos, em uma medida que seria gradual e com prazos para adaptação.

Hoje, na Série A, os clubes com grama sintética são Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.