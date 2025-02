Como Neymar, Lucas e Thiago Silva arquitetaram ação contra grama sintética

O goleiro Cássio também se manifestou, mas o envolvimento de Dudu foi o que mais deu o que falar.

O ex-atacante jogou no sintético do Palmeiras. Foi campeão (e se machucou) lá. A participação dele na campanha foi vista como mais uma "traição" ao torcedor palmeirense, em uma guerra que já envolveu ofensas a Leila Pereira, presidente do clube.

Outro que teve problema na adesão, em razão do passado recente, foi Tiquinho Soares. Ele agora é companheiro de Neymar no Santos, mas até o ano passado fazia muitos gols no tapetinho do Botafogo instalado no Nilton Santos.

O que Tiquinho fez? Apagou a postagem e subiu no muro.

Hoje, estou em um clube que tem suas ideologias. E como funcionário do Santos, preciso defender a instituição dentro e fora dos gramados. Por outro lado, fui chamado de ingrato por torcedores do Botafogo, clube que tenho enorme carinho. Com isso, resolvi apagar e ficar fora de um debate que pode gerar algum tipo de polêmica. Clubes e entidades com certeza irão tomar a melhor decisão para os atletas.

Efeito nos clubes

Alguns clubes já sabiam o que aconteceria. Mas não tinham noção de quando exatamente os jogadores colocariam as postagens para o mundo ver.