Leila não teve nenhuma precaução com Rony e o desrespeitou, diz Lavieri

Na opinião do colunista, Leila enfraqueceu a capacidade de negociação do próprio Palmeiras ao expor que o clube não tem mais interesse no atacante, que ganha salário acima dos seis dígitos.

Ela disse que o ciclo dele estava encerrado e desrespeita a história do Rony, que é uma história grande no Palmeiras independente das questões técnicas, e também desvaloriza o ativo a partir do momento que ela diz a todo mundo que não quer continuar com o jogador.

Quando você está de fora e sabe que o Palmeiras quer se livrar do Rony a todo custo, a negociação é totalmente diferente.

Danilo Lavieri

Lavieri acrescentou que o Verdão segue tentando vender Rony após o negócio com o Al-Rayyan, do Qatar, melar por questões burocráticas. O jogador tem contrato até 2026.

O Rony acabou ficando no Palmeiras pelo menos por enquanto. O Palmeiras vai continuar tentando vender o Rony.