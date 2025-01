'Eu quero Ney, eu quero já': cantor refaz em 30min hit embalado por Neymar

Eu gastei 30 minutos para fazer a nova música. Já mandei para o produtor e ele produziu. Hoje as coisas são muito rápidas. Antigamente, era um pouco devagar, mas hoje a gente resolve rápido. O Neymar não sabe [da novidade], vou pegar de surpresa. Vai ser um elemento surpresa .

Marcelo, ao UOL

Não acompanhava o Neymar na época do ?eu quero tchu, eu quero tcha? e vem querer falar que é fã kkkkkkkk pic.twitter.com/5rTRM7Zsy8 ? mts (@Mts_azevedo19) August 18, 2020

O que mais Marcelo falou?

O nascimento de "Eu quero Tchu". "Essa música chegou por meio de um funcionário do escritório da época. Pedi para ele separar algumas músicas do Nordeste que estavam tocando lá. Queria gravar algo animado que remetesse à região, o forró e o arrocha estavam em alta. Aí, chegou até a gente o 'Eu quero Tchu, eu quero Tcha'."

Impulsionamento Neymar. "Foi uma coisa rápida. Gravamos o clipe, o Neymar viu primeiro a música, e só depois que a gente conseguiu chegar até ele para gravarmos o clipe juntos. A gente não teve contato com ele só neste clipe, mas houve algumas baladas em São Paulo em que a gente se encontrou. Depois que ele foi embora, a gente perdeu um pouco o contato."

Fenômeno nacional. "Essa música mudou minha carreira de uma forma muito rápida. Depois que o Neymar dançou, demorou uns três dias para ouvirmos a música tocar em carros de som, nos barcos, nas lanchas, as pessoas mandavam vídeos... Isso em todas as partes do Brasil. O telefone do escritório não parou mais: eram 200 a 300 ligações por dia. Todo mundo queria contratar a gente para shows."