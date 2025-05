Técnico do São Paulo elogia Wendell e valoriza renovação de Cédric Soares: "Linda surpresa"

"Wendell teve essa continuidade nos últimos tempos na Europa, por isso contratamos dois laterais esquerdos. Era difícil contratar dois laterais esquerdos quando ninguém pensava nisso. Nós estávamos convencidos de que ele era um bom reforço. E quando surgiu a (saída) de William (Gomes), permitiu destravar uma opção mais, que era de Wendell, que já estava se falando desde o ano passado. Claro, há um período de adaptação, ele estava há muito tempo na Europa. Ele tem muitos jogos na Alemanha, em Portugal, e é um jogador de categoria, muito bom", afirmou Zubeldía em coletiva.

"Graças a Deus pôde terminar a partida hoje. Acho que o jogo anterior também poderia ter terminado, mas pensando que Enzo (Díaz) não estaria hoje, tínhamos que preservá-lo um pouco, e isso é uma boa notícia, porque termina uma partida complicada como a de hoje. Para ele, é importante jogar como titular, e completar 90 minutos é uma boa notícia", complementou o técnico.

O nome de outro lateral também foi abordado por Zubeldía na entrevista coletiva, mas por motivos um pouco diferentes. Cédric Soares, que ficou no banco de reservas no embate desta sexta-feira, renovou seu vínculo com o São Paulo até o final de 2027.

A extensão do contrato com o lateral português foi valorizada pelo treinador são-paulino. No entanto, o argentino evitou comentar sobre o aumento tão longo no contrato do jogador, que já tem seus 33 anos.

"Foi uma boa aparição para nós, uma linda surpresa receber o Cédric. Com tanta rodagem pelo futebol nos últimos tempos, ninguém pensava que ele poderia se adaptar rápido ao São Paulo. Demos muita sequência de jogos a ele. Por momentos, o colocamos para jogar mais na frente, e em outros para jogar como lateral direito. Foi uma boa estratégia para que ele pudesse mostrar essa adaptação ao futebol brasileiro. Sobre os anos de contrato, são negociações, sempre teve negociações entre as duas partes, aí não me meto. Só falo em termos futebolísticos, e tem sido ótimo. Se é por dois ou três anos, já não cabe a mim", analisou o comandante.

Tanto Wendell como Cédric Soares chegaram ao São Paulo no começo deste ano. O lateral esquerdo soma 12 jogos, sendo seis como titular, e tem uma assistência. Já o lateral direito disputou 16 partidas e saiu jogando em 11 delas, também contribuindo com um passe para gol.