Marcelo Teixeira detalha desafios financeiros, SAF e reconstrução do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a se pronunciar publicamente sobre o momento financeiro vivido pelo clube. Em entrevista cedida à ESPN nesta sexta, o dirigente abordou a situação financeira delicada do Peixe, as cobranças por resultados em campo e o debate em torno de uma possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

"Eu não consigo fazer mágica com toda a nossa equipe, mesmo sendo tão competentes, os profissionais que hoje estão no Santos estão trabalhando para alcançar esse nível de excelência. Tem que ter realmente um processo onde se exija, antes da cobrança, lógico que ela é natural e ela é válida, tem que acontecer mesmo essas críticas construtivas para que o Santos goste aquilo que está fazendo no dia a dia do seu trabalho, assim como também essa situação da SAF", afirmou.

Marcelo Teixeira reforçou que o Alvinegro ainda passa por um momento de recuperação administrativa, o que tem exigido paciência e planejamento. O presidente destacou os avanços internos desde que assumiu a gestão no fim de 2023, quando o Peixe ainda se preparava para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.