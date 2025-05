Gabigol vai na contramão de Dudu e retoma 'moral' no Cruzeiro após críticas

A "crise" ficou agravada após gesto de Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. Perguntado por um torcedor antes do jogo contra o Vasco, quando Dudu já estava afastado, ele sinalizou que o atleta deveria deixar o elenco.

Dudu e Cruzeiro negociaram e romperam o contrato. O jogador abriu mão de parte do que teria a receber pela multa estipulada em caso de rompimento do contrato e agora está livre no mercado.

Dudu durante jogo Cruzeiro contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão 2025 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O atacante apagou as fotos com a camisa do clube nas redes sociais. O perfil do atleta no Instagram, agora, tem apenas registros no Palmeiras, no Al-Duhail e com a família.

O destino deve ser o Atlético-MG. O atacante tem acordo encaminhado com o maior rival do Cruzeiro e conversava com o Galo há alguns dias. O Atlético apenas esperava a rescisão para avançar.

Números da dupla no Cruzeiro

Gabigol

15 jogos (13 como titular)

7 gols

1 assistência