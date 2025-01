Neymar anuncia retorno ao Santos: 'Parece que estou voltando no tempo'

Só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenha nos próximos anos

"Galera, parece até que eu estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com amigos e familiares. E eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã...

Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento que pudesse ser realizado. Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da Vila mais famosa do mundo e parece que foi ontem. O meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou.

Passei momentos maravilhosos em Riad. A Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal. Não só a mim, quanto a minha família também. Fui muito feliz aqui e levarei essas lembranças comigo para o resto da vida. Mas tive uma lesão, muito grave, que impediu que eu retribuísse esse carinho dentro de campo, como eu gostaria. Estarei torcendo muito pelo sucesso da Copa do Mundo de 2034. Os sauditas merecem e quero sempre estar presente, acompanhando o crescimento desse país maravilhoso.

Mas agora eu preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenha nos próximos anos. E todos vocês, independentemente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que até as palavras já foram escritas. Talvez tenham sido mesmo. E eu estou muito feliz em poder escrever de novo. Que Deus nos abençoe e nos proteja".