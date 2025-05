Palmeiras defende invencibilidade de quase 10 anos contra o Vasco

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco, amanhã, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela sétima rodada do Brasileirão e defende uma invencibilidade de quase dez anos contra o rival carioca.

Sob o comando do treinador português, especificamente, o Alviverde nunca perdeu para o Cruzmaltino. A última vitória do Vasco sobre o time paulista foi em novembro de 2015. Na oportunidade, a equipe carioca venceu por 2 a 0, pela 34ª rodada do Brasileirão daquele ano. Nenê e Rafael Silva balançaram as redes.

Ao todo, o Palmeiras está invicto há 12 jogos, com oito vitórias e três empates. Levando em conta o recorte apenas sob comando de Abel Ferreira, são quatro triunfos e dois empates. O último embate entre as equipes também foi no Mané Garricha, no último ano, e o Verdão venceu por 1 a 0, com gol solitário de Flaco López.