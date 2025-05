Rafael lamenta empate "frustante" do São Paulo e comenta vaias no Morumbis: "Torcedor sai chateado"

O São Paulo chegou ao sexto empate no Campeonato Brasileiro. Na noite da última sexta-feira, Ferreirinha desperdiçou um pênalti na etapa final e o Tricolor só empatou sem gols com o Fortaleza, em pleno Morumbis, pela sétima rodada da competição nacional.

O goleiro Rafael, titular mais uma vez na temporada, fez uma breve análise do empate que classificou como "frustrante". Na visão do goleiro, o Tricolor poderia ter saído com os três pontos, e de fato: os donos da casa tiveram quatro finalizações ao gol, contra apenas uma do Fortaleza.

E o São Paulo teve, ao menos, duas chances claras de gols no empate desta sexta-feira: o pênalti de Ferreirinha e um lance de Lucas Ferreira, que ficou cara a cara com João Ricardo no início do segundo tempo, mas teve a finalização defendida pelo adversário.