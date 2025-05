Por que Augusto Melo não está afastado da presidência do Corinthians?

Augusto Melo teve suas contas rejeitadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians na última segunda e permanece na presidência do clube.

O que desrespeita a Lei Geral do Esporte.

Diz a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) que, em caso de rejeição das contas por irregularidade grave, o dirigente — incluindo o presidente do clube — deve ser afastado imediatamente do cargo.