São Paulo: Ryan passa direto em 'prova de fogo' que outros terão dois meses

Ryan Francisco teve menos de 15 minutos em campo contra a Portuguesa no primeiro jogo após o título da Copinha, mas foi o bastante marcar seu primeiro gol como profissional e dar início ao que pode ser uma nova Era no São Paulo.

O que aconteceu

Ao contrário dos companheiros campeões da Copinha que também foram relacionados, Ryan já chegou mostrando suas credenciais para passar no 'teste de fogo' de Zubeldía. O argentino quer decidir dentro dos próximos dois meses quem vai ficar no profissional e quem segue no sub-20.

Já famoso por ser 'gelado' em frente ao goleiro adversário na Copinha, com direito a duas cavadinhas seguidas em pênaltis para dar a vaga na final do torneio ao São Paulo, Ryan provou que pode repetir a dose no profissional. Seu gol, já nos acréscimos, teve ótimo passe de Bobadilla e finalização certeira, quase por cima do goleiro que saía para abafar.