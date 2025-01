Zubeldía destrincha promoção de jovens no São Paulo: 'Precisam de minutos'

O técnico Luis Zubeldía explicou como quer trabalhar a transição dos jogadores de Cotia para o time profissional após a vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa com gol de Ryan Francisco, craque e artilheiro do Tricolor no título da Copinha.

Cuidado para não prejudicar o desenvolvimento. "No que diz respeito aos jovens, eu sempre disse que é preciso planejar. Temos a notícia que esses garotos vão trabalhar com a gente. Falei com todos. Em agosto fui a Cotia, vi esse grupo, trouxe para treinos no CT. Eu os conheço bastante. Disputaram várias finais, venceram. Nós levamos o nosso tempo para não prejudicar o crescimento deles, porque sentimos que se o subíssemos em setembro poderíamos prejudicar o seu desenvolvimento. Quando você sobe um jovem e quer baixá-lo para que jogue no sub-20, isso não acontece porque o treinador quer colocar os jogadores que treinam. Então, na hora de subir os jogadores temos que ter muito cuidado e não prejudicar o crescimento do jogador e não prejudicar os treinadores que estão em Cotia.

Nova fase e dois meses para decisão. "Nesse contexto, tínhamos planejado levar os meninos, Ryan, Alves, Hugo, Ferreira para a pré-temporada na Flórida. Quando falei com a comissão, me disseram que tinham que ficar aqui para jogar a Copinha. É muito simbólico ganhar a Copinha. Agora começa outra fase: Ver quais jogadores podemos adicionar ao elenco profissional nesses dois meses. Não quero que fiquem no profissional e percam oportunidade no sub-20. Quero que fiquem no profissional e se não tiverem oportunidade, joguem no sub-20. Porque se não, acontece o que aconteceu com o Henrique, que não teve minutos no time titular e não teve minutos nos sub-20. E o mesmo com Igão. Então, são decisões que temos que planejar bem para que não sejam prejudicadas"